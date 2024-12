Lkw-Chaosfahrt auf Autobahnen: 8 Schwerverletzte

Ein Lkw-Fahrer ist am Samstag in Schlangenlinien über mehrere vielbefahrene Autobahnen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen gefahren. Erst nach einem Crash kam er im Gegenverkehr zum Stehen. Mehr als 20 Menschen werden verletzt, acht davon schwer. Eine Person schwebt in Lebensgefahr. Jetzt ermittelt die Polizei.