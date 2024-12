„Radikale Umkehr in Energiepolitik dringend nötig“

Kritik an hohen Preisen

Der Abgeordnete fordert eine Umkehr in der Energiepolitik. „Die Parteien fahren allesamt in die falsche Richtung. Einerseits fließen viele Millionen in Wind- und Sonnenstrom, von dem wir im Sommer zu viel und im Winter zu wenig haben, die Energieversorger machen fette Gewinne. Auf der anderen Seite müssen wir mit Steuergeld Unternehmer und Haushalte stützen, weil sie es sonst nicht schaffen“, prangert Molnár an.