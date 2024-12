Nach Brenner-Aus deutet viel auf ein Comeback hin

Mader-Comeback?

Laut Vorstand soll jedoch zeitnah ein neuer Trainer verpflichtet werden. Ob es gar zu einer Rückkehr von Markus Mader kommt, verweist Vorstandssprecher Bernd Bösch in das Reich der Spekulationen. Mader war zuletzt – so wie auch der aktuelle FC-Dornbirn-Trainer Eric Orie – bei den Heimspielen der Lustenauer im Stadion zu sehen. Informationen der „Krone“ zufolge soll Markus Mader der Favorit auf die Nachfolge sein. Es wäre ein Comeback des Erfolgstrainers, der Lustenau nach 22 Jahren wieder in die Bundesliga führte. Zudem kennt der Bregenzer den Verein und würde sofort zur Verfügung stehen.