Hamas-Video: Geisel bittet Trump um Hilfe

Alexander, der auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, war am 7. Oktober 2023, also zum Zeitpunkt des Hamas-Massakers in der Nähe des Gazastreifens stationiert und dort in die Hände der Terroristen geraten. In dem Video spricht ein gebrochen wirkender und magerer Mann, der sich zunächst an die israelische Regierung und an das israelische Volk wendet. Alexander fordert von seinen Landsleuten, Druck auf die Regierung auszuüben, um seine Freilassung und die der anderen Hamas-Geiseln zu erwirken.