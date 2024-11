Palästinenser veröffentlichen Video von Geisel

Mutter appelliert an Israels Führung

‘Trupanovs Mutter Jelena, die selbst im Rahmen eines Geiseldeals vor einem Jahr freigekommen war, sagte demnach: „Ich bin glücklich zu sehen, dass mein Sohn lebt und er in der Lage ist, unter den schrecklichen Umständen in Gefangenschaft zu überleben.“ In seinem Gesicht sehe sie jedoch Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, sie mache sich Sorgen um seine körperliche und seelische Gesundheit. An Israels politische Führung gerichtet sagte sie: „Schaut meinem Sohn ins Gesicht und rettet ihn, jetzt!“