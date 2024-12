Wo man unsere Milchstraße noch bestaunen kann

Der Naturpark Schrems ist weithin für seine auch nicht gerade lichtdurchflutete Unterwasserwelt bekannt. Doch Besucher dieses wundersamen Öko-Universums können hier in weit entfernte Galaxien blicken. Denn das einzigartige Naturparadies im „hohen Norden“ Niederösterreichs ist gerade durch seine abgeschiedene Lage – gleichsam hineingewürfelt in eine mystische Granitwelt, in dem sich Urzeiten gleichsam in einem Steinkaleidoskop verewigt haben, – ein magischer Anziehungspunkt für alle Hobbyastronomen. Was einen beinahe ungetrübten Blick sogar auf die Milchstraße zulässt: Die absolute Dunkelheit.