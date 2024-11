Jugendlicher verletzte bei Festnahme Polizisten

So hätten sich ein 23-jähriger Rumäne und ein 17-jähriger Einheimischer das Ende einer Veranstaltung in Stans (Bezirk Schwaz) in Tirol wohl nicht vorgestellt. Bei einer Polizeikontrolle wurde bei einem der beiden Cannabiskraut gefunden. Der andere wehrte sich bei der Festnahme und verletzte einen Polizisten.