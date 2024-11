Große Pläne für die Ski-WM in Saalbach

„Eine Heim-WM erlebst du als Athlet in der Regel nur einmal, deswegen ist die Vorfreude schon sehr groß“, erklärt Kriechmayr, der 2021 in Cortina d’Ampezzo Doppel-Weltmeister in Abfahrt und Super-G wurde. Auch Conny Hütter, WM-Bronzemedaillengewinnerin von Courchevel 2023, kann es kaum noch erwarten, bis es in Saalbach endlich los geht. „Ich spüre schön langsam das Kribbeln, wenn ich an die WM denke. Vor allem vor der gesamten Familie und den Freunden zu fahren, gibt mir einen Extra-Push.“