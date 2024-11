Bauarbeiter (45) stürzte von Leiter auf Betonboden

In Innsbrucker Klinik geflogen

Mitarbeiter bemerkten den Arbeitsunfall und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verletzte musste nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit erheblichen Kopfverletzungen vom Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.