Juwelen-Diebe schlugen am „helllichten“ Tag zu

Unfassbar dreist: Obwohl Juwelier Mitja Einspieler in seiner Schmuckwerkstatt in der Renngasse saß, schlugen die unbekannten Täter am „helllichten“ Tag, gegen 17 Uhr, „vor seinen Augen“ zu. „Ich habe gearbeitet und auch tatsächlich ein komisches Geräusch gehört. Da aber genau gegenüber von meinem Geschäft eine Baustelle ist, habe ich mir nichts dabei gedacht“, so der Juwelier im Gespräch mit der „Krone“.