Wenn der Traumurlaub zum plötzlichen Albtraum wird

Trotz der anhaltenden Hitzewelle in Kärnten, verschlägt es viele in die Ferne. Doch die Vorstellung vom Traumurlaub bleibt oft unerfüllt: Lärm, fehlende Sauberkeit und Flugverspätungen können einem so manche Nervenzellen rauben. Die Arbeiterkammer Kärnten gibt Tipps.