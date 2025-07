Nino de Angelo verrät: „Ich plane neue Projekte“

„Ich fühle mich so fit wie schon lange nicht mehr, die Musik und das Publikum tun mir gut“. Aber der Künstler aus Leidenschaft hatte sich sein Leben in der Vergangenheit auch mit einigen Negativ-Schlagzeilen selbst schwer gemacht, wie er gegenüber der „Krone“ offen zugibt: „Natürlich gibt es rückblickend einige Dinge, die ich heute so nicht mehr, bzw. anders machen würde. Aber das Leben ist ein stetiger Lernprozess. Und Fehler zu machen, gehört dazu. Wichtig ist, dass man aus diesen lernt“, so der Schlagerstar.