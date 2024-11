Graz: Mutige Kunden hielten Ladendieb fest

Ein 50-jähriger Grazer steht im Verdacht, am Dienstag gegen 17 Uhr Waren im geringen Wert in einem Geschäft im Grazer Bezirk Gries gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv (52) bemerkte den Diebstahl und wollte den Verdächtigen zur Rede stellen. Dabei hielt er ihn am Oberkörper fest. Der Verdächtigte riss sich jedoch unter massiver Gewaltanwendung los und versuchte zu entkommen.