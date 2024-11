Ländle-AK deckt massive Pflegegeldfehler auf

Happy End für die Betroffenen

Die Betroffenen durften sich am Ende über ein Happy End freuen: Frau B. wurde nachträglich in Pflegestufe 6, Herr W. in Pflegestufe 5 eingestuft. Ohne das Einschreiten der AK hätten beide Pflegebedürftige lediglich die niedrigste Pflegegeldstufe erhalten. „Die Betroffenen und ihre Angehörigen wären ohne Unterstützung mit erheblichen finanziellen Einbußen belastet worden“, betont Heinzle. „Diese Fälle zeigen einmal mehr, wie wichtig die Arbeit unserer AK ist, um solche Fehler aufzudecken und zu korrigieren.“