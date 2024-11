Jungbullen beherzigten Kritik des Trainers rasch

Alles, was die Bullen in der Champions League gegen Leverkusen vermissen ließen, zeigten die Jungbullen in der Youth League: Einsatz, Zusammenhalt und Siegeswille. Eine Hälfte lang war die Elf von Daniel Beichler in Unterzahl, ließ aber defensiv dennoch fast nichts zu und brachte so das 1:0 über die Zeit. „Wir haben zweite Hälfte sogar die besseren Chancen gehabt. Wir waren einfach brutal überzeugt, dass wir aktiv bleiben“, lobte der Übungsleiter seine Mannschaft.