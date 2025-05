Salzburger wechselt zu Zweitligist Lustenau

Blau-Weiß Linz gab Samstag den Abgang von Lukas Ibertsberger bekannt. Der Salzburger wechselt zur kommenden Saison in die zweite Liga zu Austria Lustenau. „Ich wünsche Lukas bei seiner neuen Aufgabe in Lustenau alles erdenklich Gute und glaube fest daran, dass er dort den Durchbruch schaffen wird“, sagt Blau-Weiß-Sportdirektor Christoph Schößwendter in einer Presseaussendung.