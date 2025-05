Pertl jubelt über vierten Staatsmeistertitel

Beim 39. Triathlon in Kirchbichl wurden die Österreichischen Staatsmeisterschaften auf der Sprintdistanz ausgetragen. Lukas Pertl glänzte dabei erneut und sicherte sich den vierten Staatsmeistertitel seiner Karriere – den dritten auf der Sprintdistanz. „Es ist ein goldener Tag für mich. Es ist immer cool und eine große Ehre bei den Staatsmeisterschaften zu gewinnen. Von Anfang an ist eigentlich alles nach Plan verlaufen. Beim Schwimmen bin ich den ‘Young Guns‘ gefolgt und dann habe ich mich am Rad in einer vierköpfigen Gruppe gut positioniert. Nach 8-9km wurden wir aber von der Verfolgergruppe eingeholt. Beim Laufen habe ich dann das Gas richtig durchgedrückt und in der ersten Runde alles klar gemacht und gezeigt, dass ich heute nichts außer den Sieg will. In der zweiten Runde bin ich es dann heimgelaufen. Super Form, super Tag, ich bin voll happy“, sagte der Pongauer.