Fünfköpfige Familie aus Bergnot gerettet

Alle unverletzt

Erst um 23 Uhr alarmierte der Vater schließlich die Bergrettung. Elf Bergretter der Ortsstelle Werfen stiegen zu den in Bergnot geratenen Deutschen auf und stiegen mit ihnen, am Seil gesichert, über Altschneefelder zur Hütte ab, wo sie um 3.15 Uhr in der Nacht unverletzt eintrafen. „Sie waren unterkühlt. Wir haben sie am Berg mit warmer Kleidung versorgt“, schildert Einsatzleiter Stefan Koller.