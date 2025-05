Zwei Verletzte bei Frontalkollision auf der B311

Aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekracht ist eine Autolenkerin am Samstagmorgen auf der B311 in Weikersbach, Saalfelden. Wie die örtliche Feuerwehr mitteilt, wurden beide Fahrer bei dem Unfall verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Passagiere waren nicht an Bord.