Ein Jahrhundertprojekt um 6,5 Millionen Euro

Am kommenden Wochenende wird gefeiert! Die offizielle Eröffnung der neuen Sportanlage für die Fußballer in Lamprechtshausen erstreckt sich am Pfingstwochenende über drei Tage – darunter einem großen Nachwuchsturnier. Beim Bau kann man getrost von einem Jahrhundertprojekt sprechen. Durch die Coronakrise und den allgemeinen Teuerungen in der Baubranche sind die Kosten für die Tribüne schnell in die Höhe geschnellt. Die Gemeinde hat am Projekt festgehalten, wird ungefähr 6,5 Millionen Euro dafür ausgeben. Und: „Es ist zum größten Teil fremdfinanziert. Sportheime selbst werden nicht gefördert“, sagt Bürgermeisterin Andrea Pabinger (ÖVP). Sie hofft, dass es noch günstiger wird, die Endabrechnung ist ausständig. Neben ein paar kleineren Förderungen (beispielsweise für die PV-Anlage oder Radständer) gab es zusätzlich einen finanziellen Zuschuss vom Land (420.000 Euro): 800.000 Euro gab es insgesamt.