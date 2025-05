ASV schenkte Klassenerhalt her, Keller-Finale fix

Keller-Fernduell

Indes schrieb Neumarkt auch in Anif an. Mit dem 3:1-Sieg – die Wallerseer drehten das Spiel nach dem frühen 1:0 durch Hadzic – rutschte Golling unter den Strich. Damit läuft es auf ein Fernduell am letzten Spieltag am Freitag hinaus. Golling gastiert im Derby in Puch, Neumarkt empfängt Vizemeister Grödig. Die Ausgangslage ist klar: Weil Golling den Direktvergleich gewonnen hat, reicht bei einem Umfaller der Wallerseer schon ein Remis zum Klassenerhalt.