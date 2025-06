Werden Sie zum „Weekend Warrior“!

Egal ob regelmäßig oder nur am Wochenende: Suchen Sie sich sportliche Aktivitäten, die Ihrem Körper guttun und Spaß machen. Für Anfänger sind schon einfache Aktivitäten wie ein langer Spaziergang, eine gemütliche Radtour oder Gartenarbeit gesundheitsfördernd. Noch ein Tipp am Rande: Studien zeigten, dass Sport am Vormittag besonders effektiv ist, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken.