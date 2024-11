Jungbullen kämpften sich zu zehnt zum Sieg

Goldtorschütze des Nachmittags war Tim Trummer, der in Minute 16 den Ball über den gegnerischen Torhüter unter die Latte zirkelte – Marke Traumtor. Leverkusen fand das ganze Spiel lang nie wirklich zwingende Torchancen vor, obwohl sie die komplette zweite Spielhälfte Überzahl hatten. Denn wie schon Ende Oktober gegen Zagreb flog Zeteny Jano nach Foulspiels mit Gelb-Rot vom Feld. Damit sind die Mozartstädter auch was die Platzverweise betrifft unter den Top-Drei. Das schwächte die Jungbullen aber keineswegs, in der Folge waren sie es, die Chancen vorfanden. Oliver Lukic etwa kam nach etwas mehr als einer Stunde freistehend aus zehn Metern zum Schuss, hämmerte den Ball aber über das Tor.