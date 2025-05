Radsportler wollen Sonntag Großglockner besiegen

Der Startschuss fällt wie gewohnt frühmorgens um 07:00 Uhr bei Kilometer 0 der Großglockner Hochalpenstraße am Dorfplatz in Bruck. Während sich die Mehrheit der Teilnehmer auf der klassischen Route bis zum Fuscher Törl auf 2.428 Metern Höhe beweist, nehmen rund 750 hartgesottene Radsportbegeisterte die noch anspruchsvollere „Ultra“-Distanz in Angriff – mit dem Ziel, die majestätische Edelweißspitze auf 2.571 Metern zu erreichen und damit eine der höchst gelegenen Straßen Österreichs zu bezwingen.