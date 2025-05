„In St. Johann hat es von Anfang an gepasst“

Zum letzten Mal in seiner Karriere betritt Benjamin Ajibade am Samstag den Rasen in St. Johann. Der Stürmer wird an seinem 30. Geburtstag von seinem Herzensverein verabschiedet. Obwohl der Abschied extrem schwerfällt, freut sich der Offensivmann bereits auf den Ruhestand. Aus gutem Grund.