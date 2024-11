Kärntner in Schwarz-Weiß! Sie prägten Sturm Graz

Gerd Springer. Als Trainer werkte Gerd von 1968 bis 1970 bei Sturm. In seinem letzten Jahr führte er die Grazer in der damaligen Nationalliga auf Rang drei. Auch abseits des Platzes hat er die Geschichte von Sturm maßgeblich mitgeprägt. So war er der Namensgeber für die legendäre Spielstätte „Gruabn“. 1969 hätte ein Spiel gegen Austria Wien nach Liebenau verlegt werden sollen – Springer intervenierte, bezeichnete damals die Spielstätte erstmals als „Gruabn“. Vor seiner Karriere als Fußball-Coach war er im Eishockey aktiv. Dreimal wurde er mit dem KAC Meister, 63-mal lief er für das Nationalteam auf. 1947 gab’s bei der WM in Prag Bronze. Mit dem Fußball-Nationalteam nahm er 1952 bei den Olympischen Spielen in Helsinki (Fin) teil. Gerd Springer verstarb im Juli 1999 in Klagenfurt.