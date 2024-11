Nowak: „Wien ist links, Rest vom Land nicht“

Nowak sieht die Partei in einer Zwickmühle, die kaum aufzulösen ist: „Da gab es die These von Michael Häupl, der gesagt hat, dann müsste man sich ja eigentlich um die Migranten kümmern, weil das sind die neuen Armen. Das würde aber mit der anderen Wählerschaft der Sozialdemokratie wohl kaum in Einklang zu bringen sein.“