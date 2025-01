„Ich kann fühlen, wie es weitergehen wird“

Steht er selbst am Tisch, fällt er mit speziellen Blicken auf. Vor seinem Aufschlag blickt Salifou, der mit seiner Familie in Frankreich wohnt und im deutschen Saarbrücken trainiert, seinem Gegner tief in die Augen. „Viele Leute sagen mir, dass ich diesen strengen Blick habe, aber ich sage immer, dass das nur meine Augen sind, wenn ich fokussiert bin. Ich bin ein wirklich netter Typ“, lacht der Routinier.