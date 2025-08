Junge Frau (31) von zwei Männern brutal attackiert

Als die Polizistinnen und Polizisten am Einsatzort eintrafen, schilderte die 31-Jährige, in der nahegelegenen Wohnung eines Bekannten von ihm und einem weiteren Mann überfallen worden zu sein. Die beiden Männer sollen ihr im Laufe des Treffens das Geldbörsel geraubt und versucht haben, sie mit Gewalt am Verlassen der Wohnung zu hindern.