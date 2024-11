KV-Verhandlungen: Beamte rufen zum Kampf auf

Eckehard Quin, der Vorsitzende der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD), pocht darauf, dass die Kaufkraft nachhaltig gesichert werden müsse. In der ersten Runde wurden zunächst die zugrunde liegenden Wirtschaftsdaten außer Streit gestellt. Als Inflation nimmt man 3,8 Prozent an, beim Wirtschaftswachstum geht man von einem Minus von 0,6 Prozent aus. Ab jetzt geht es in einer kleinen Runde weiter.