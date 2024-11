„Schwierige Phase“: ÖFB-Legionär sucht nach Siegen

Auch gegen den VFL Wolfsburg und Trainer Ralph Hasenhüttl gab es am Ende nichts zu holen. Die 0:1-Pleite gegen die „Wölfe“ war bereits das fünfte Pflichtspiel in Serie, in dem Union nicht gewinnen konnte. Nachdem man stark in die neue Spielzeit gestartet ist und zwischenzeitlich an der Spitze mitmischen konnte, ist man mittlerweile auf den zehnten Platz abgestürzt.