„Fehlt uns noch“: Bayern-Fans neidisch auf Bochum!

Auch von der Zeit her will man sich an der Isar nicht mehr lumpen lassen. Ein Lied habe man demnach schon parat und auch schon einen Termin zur Vertonung festgelegt. Nach dem Heimspiel gegen Heidenheim am 7. Dezember sind alle Bayern-Fans nach Abpfiff der Partie ohne zusätzliche Eintrittskarte dazu eingeladen, am Einsingen der neuen Stadionhymne in der Südkurve der Allianz-Arena teilzunehmen.