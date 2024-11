Diebstahl? VSV findet sein Maskottchen nicht mehr!

Los geht’s am heutigen Freitag in Innsbruck – wo es dreimal in Folge keinen Sieg gab. „Sie sind gefährlich, weil sie punkten müssen“, weiß Tuomie, der weiter auf Top-Torschütze Chase Pearson (Kopfschmerzen) verzichten muss. „Wir hoffen, dass er am Sonntag in Linz wieder dabei sein kann. Sein Ausfall ist bitter, weil wir gerade unsere Linien gefunden hatten.“ In Tirol wird Rauchenwald zwischen Scherbak und Van Nes gespannt. Prodinger rückt zu Maxa und Wallenta. Coatta tritt flankiert von Richter und Lanzinger auf.