„Social-Media-Stars“: Tiroler Hotels unter Top 5

Aqua Dome auf dem vierten Platz

Das Ergebnis der Follower-Analyse: Die Top Ten in Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz bringen es gemeinsam auf stolze 4,4 Millionen Fans auf den drei Plattformen. Unter die Top Five schafften es auch zwei Wellnesshotels in Tirol. Mit 392.500 Followern belegte der Aqua Dome – Tirol Therme Längenfeld den vierten Platz. Indes rangiert das Bio-Hotel Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser mit 335.000 Followern auf dem fünften Platz.