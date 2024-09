Aqua Dome blickt auf 20 Jahre mit Erfolgen zurück

Was mit einer Bohrung in Längenfeld, die Thermalwasser aus 1865 Meter Tiefe erschloss, im Jahr 1997 begann, entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte. Am 1. Oktober 2004 öffnete die Aqua Dome Tirol Therme erstmals ihre Tore. 74,1 Millionen Euro wurden damals in den Bau der Therme samt Hotel investiert.