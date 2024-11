Olympiasieger: „Ich hatte immer wieder Anfälle“

„Es scheint bei mir so zu sein, dass ich im Abstand von sechs bis 24 Monaten ein Fenster von etwa zwei Wochen habe, in denen ich Anfälle habe. Dann ist es einer oder sind es bisher maximal drei. Danach habe ich wieder Ruhe“, schilderte der Deutsche. Zwar habe er bereits während seiner aktiven Karriere an Epilepsie gelitten, die Symptome jedoch ausschließlich in der Nacht zu spüren bekommen. „Ich hatte immer wieder Anfälle, allerdings nur aus dem Schlaf heraus“, so Freund.