Traum-Auftakt für ÖSV-Team: „Sind sehr weit vorne“

Tschofenig will nach drei Podestplätzen weitertüfteln

Einer seiner Teamkollegen sagte, dass „noch kein Teil vom Sprung perfekt war“ – und das nach den Plätzen 3, 2 und 3. „Natürlich will man ganz oben stehen, aber mit so einem Ergebnis darf man wirklich nicht jammern“, sagte der stets selbstkritische Daniel Tschofenig. „Es geht in die richtige Richtung. Schauen wir, was in Ruka rauskommt.“ Das Team bleibt noch einige Trainingstage in Lillehammer und reist erst am Mittwoch nach Ruka weiter.