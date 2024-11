Aktionen gegen Rassismus: Welche sind sinnvoll?

Seit bald 40 Jahren tönt es passend zur Weihnachtszeit „Do They Know It‘s Christmas“ aus dem Radio. Die namhaftesten Vertreter der Musikbranche kamen zusammen, um für Hungerleidende in Afrika Spendengeld zu sammeln. Was als gute Idee gestartet und auch durchaus erfolgreich weitergelaufen ist, soll mittlerweile rassistisch sein. Von „White Saviorism“ (Weißes Rettertum) ist jetzt die Rede und davon, dass ein negatives Bild von Afrika gezeichnet wird.