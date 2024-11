Feller: „Großer Aufwand für ein einziges Rennen“

Shiffrin plädiert für Ötztal-Doppel

Für Mikaela Shiffrin, die Samstag-Siegerin in Gurgl, stehen am heimischen Kontinent einige Rennen mehr auf dem Programm. Der Reiseplan zum Saisonstart schmeckt der US-Ausnahmeathletin allerdings wenig. „Meine ehrliche Meinung lautet: Es ist herausfordernd in Sölden, dann Levi, dann zurück in Gurgl und dann in Killington zu sein. Es ist wirklich hart für den Körper und den Geist.“