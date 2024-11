Manuel Feller in drei Rennen dreimal ausgeschieden

In sechs Durchgängen konnte Feller heuer bislang nur viermal in die Bindung steigen. War der Slalom-Weltcupsieger vom Vorjahr beim Auftakt in Sölden bereits im ersten Lauf ausgeschieden, so schaffte er es vergangenen Sonntag immerhin in den zweiten Durchgang – wo ihm schließlich ein Einfädler erneut einen Strich durch die Rechnung machte.