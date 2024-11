Ortschef muss für Trauungen nicht mehr Büro räumen

Helles Flair und viel Holz im neuen Gemeindeamt

Das Ergebnis gefällt nicht nur dem Bürgermeister. Alles ist hell. Viel Holz wurde verbaut – 900 Quadratmeter alleine an der Fassade, dazu kommen Parkett und Innenverbauten. Elf Mitarbeiter arbeiten jetzt in modernen Büros. Umzug war im August. Feierliche Eröffnung war am Sonntag mit Tag der offenen Türe.