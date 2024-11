Gefährliche Waldarbeit: So viele Tote wie noch nie

Eine Erklärung dafür, dass die Unfallzahlen in der Steiermark höher sind, ist aber sicher, weil sich in der Grünen Mark mehr Waldfläche befindet als in anderen Bundesländern. „Grundbesitzer nutzen ihren Wald als Einkommensergänzung oder leben sogar davon“, weiß Krondorfer. Viele Verunglückte sind 70 Jahre und älter. Das würde an den Besitzstrukturen liegen. „Die sind besonders in der Südsteiermark eher klein.“ Naheliegend ist, dass die ältere Generation einen Teil der notwendigen Waldarbeiten erledigt.