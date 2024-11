Tirol: Motorsägenkauf bald nur mit Führerschein?

In Bayern ist Führerschein bei Kauf Pflicht

„Das wäre ein Schritt in Richtung mehr Sicherheit“, meint Kurt Zeigner von der Abteilung Forstplanung des Landes Tirol gegenüber dem ORF Tirol. Er verweist auf den großen Nachbarn. Denn in Bayern müsse man bereits den europäischen Motorsägen-Führerschein beim Kauf vorzeigen.