Juncker warnt: Grenzkontrollen sind Trugschluss

Juncker kritisierte Überlegungen, Grenzkontrollen in Deutschland dauerhaft einzuführen, da dies das Lebensgefühl in der Großregion beeinträchtige. „Dann tut das dem Lebensgefühl der Menschen in der Großregion nicht gut“, sagte er. „Insofern wäre ich dankbar dafür, wenn man dies einstellen würde.“ Er begrüßte den Beschluss des luxemburgischen Parlaments, bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu intervenieren: „Ich stehe voll hinter diesem Parlamentsbeschluss.“