Jugend betroffen: Wenn‘s „digital“ richtig weh tut

Frauen haben das Recht, sicher leben zu können – überall und jederzeit. Doch die Realität sieht anders aus. Gewalt gegen Frauen hat dabei viele „Gesichter“. Von häuslicher Gewalt in den eigenen vier Wänden bis hin zu Cybergewalt in Sozialen Netzwerken. Das weiß auch Saman Soltani. Die iranische Kajakfahrerin musste um ihr Leben bangen, nachdem ein Foto von ihr im Badeanzug ohne Hidschāb auf Instagram veröffentlicht wurde. Unter dem Motto „Orange the World“ macht sie sich gemeinsam mit der Hypo NÖ gegen jegliche Gewalt an Frauen stark.