Ansturm auf Frauenhäuser: Zuflucht für Gewaltopfer

Farbliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Ab 25. November leuchtet dabei wieder alles orange: Mit „16 Tagen gegen Gewalt an Frauen“ soll auch heuer wieder sensibilisiert werden. Denn die Botschaft nicht nur an diesen Tagen ist klar: „Es gibt immer Wege aus der Gewaltbeziehung“, so Königsberger-Ludwig.