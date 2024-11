Dominique Meyer: Nächster Stopp, Lausanne

Noch ein Grund mehr für ADABEI, den Kulturmanager in der Lombardei zu besuchen und mit ihm gemeinsam durch die Werkstätten der Mailänder Scala zu streifen. Und so viel vorweg: Der Elsässer ist bei allen Mitarbeitern beliebt – egal wo wir mit ihm, auch in den oft unübersichtlichen Katakomben des Hauses, unterwegs waren. Jeder lächelte den „Dottore“ an. „Er wird uns fehlen“, sagen sie.