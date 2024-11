ServusTV zelebriert 50 Jahre Kult-Auto VW Golf

Ein richtiger Golf-Insider ist der Steirer Benjamin. Sein Vater nahm ihn 1996 schon als Vierjährigen zu einem VW-Käfer-Treffen mit, was bereits in frühen Jahren das Interesse für das Vehikel weckte. 28 Jahre später kann Benjamin bereits auf neun verschiedene Modelle in seinem Besitz verweisen. „Ich hatte seit meinem 18. Geburtstag immer den Golf, der gerade zu meiner Lebenssituation passt. Ein 3er-Golf-Cabrio war als erstes Auto ganz günstig, ein paar Jahre später habe ich mir meinen ersten GTI gekauft. Dann war auch ein VW Golf 4 und 5 dabei.“ In seiner Heimat St. Margarethen bei Knittelfeld hat der 32-Jährige mittlerweile Haus gebaut und Familie gegründet, weswegen er mittlerweile auf einen Kombi umgestiegen ist.