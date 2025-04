Al Pacino: Vom Kaltstart zur Hollywood-Legende

Sein Leben hat Pacino unlängst in der Autobiografie „Sonny Boy“ rekapituliert. Darin gibt er nicht nur tiefere Einblicke in seine schwierige und verarmte Kindheit in der New Yorker Bronx, sondern benennt auch seine immerwährende Liebe zum Theater, in dem er sich trotz seiner Hollywood-Karriere immer leidenschaftlich bewegte. Privat erfreut sich Pacino an vier Kindern von drei Frauen und wurde letztmals noch im Juni 2023 Vater seines jüngsten Sohnes. Trotz diverser langjähriger Beziehungen schipperte der Schauspieler nie in den Hafen der Ehe. Wir haben ein paar Film-Highlights aus seinem großen Schaffen zusammengefasst.