Stiftungsrat Thomas Zach tritt beim ORF ab

„Meine Entscheidung habe ich mit Blick auf berufliche und familiäre Herausforderungen getroffen, die mit dem großen zeitlichen Aufwand der ehrenamtlichen Tätigkeit leider – so, wie ich sie verstehe – nicht vereinbar sind“, begründet Zach in einem Schreiben an die Stiftungsratskollegen. Der wohl zukünftige rote Vorsitzende Heinz Lederer würdigte die „Handschlagqualität“ des scheidenden Unternehmers im Gremium.